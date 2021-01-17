Denizlispor'dan aÃ§Ä±klama! "YarÄ±n transfer yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±racaÄŸÄ±z"

Denizlispor BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Yavuz Cinkaya, eski kalecileri Adam Stachowiak'Ä±n alacaÄŸÄ±nÄ± yarÄ±n Ã¶deyip transfer yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±racaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Yavuz Cinkaya, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Galatasaray'la Ä°stanbul'da oynayacaklarÄ± karÅŸÄ±laÅŸma nedeniyle yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ne aldÄ±klarÄ±nÄ± ve bugÃ¼nkÃ¼ maÃ§ Ã¶ncesi bir araya geldiklerini belirtti.

GeÃ§en hafta futbolculara Ã¶deme sÃ¶zÃ¼ verdiklerini dile getiren Cinkaya, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Federasyonun imzasÄ±nÄ± bekliyoruz. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta baÅŸÄ±nda futbolcularÄ±mÄ±zÄ±n alacaklarÄ±nÄ±n birÃ§oÄŸunu Ã¶demiÅŸ olacaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca takÄ±mda Ã§ok fazla sakatÄ±mÄ±z var, oyuna mÃ¼dahale edecek oyuncumuz az. Bununla ilgili teknik direktÃ¶rÃ¼mÃ¼zle bir toplantÄ± yaptÄ±k. Kovid-19 bulgusu Ã§Ä±ktÄ± bir oyuncumuzda. Ä°nÅŸallah bu kara gÃ¼nleri bir an Ã¶nce daÄŸÄ±tmak istiyoruz."Â

Sosyal medyada gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmayan ÅŸeyler yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Cinkaya, "HocamÄ±z takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda. Hatta dÃ¼n akÅŸam futbolcularÄ±mÄ±zla tesislerde taktik toplantÄ±sÄ± yaptÄ±lar." dedi.Â

YÃ¶netime talip olanlarÄ±n bulunduÄŸu sÃ¶ylentileri konusundaki soru Ã¼zerine Cinkaya, "Evet Ã¶yle. Hatta Turgay Mersin'in adÄ± geÃ§iyor. Turgay abi zaten bizim gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bir aÄŸabeyimiz. EÄŸer Ã¶yle bir konu varsa gerÃ§ekten bugÃ¼n yarÄ±n aÃ§Ä±klama yapÄ±lÄ±rsa Denizlispor'un menfaatine olur. Biz yeni gelecek yÃ¶netimin yÃ¼zde 100 arkasÄ±ndayÄ±z. DestekleyeceÄŸimizi de aÃ§Ä±kladÄ±k. Mutlu oluruz, yanlarÄ±nda oluruz. EÄŸer bunlar gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmÄ±yorsa da lÃ¼tfen 'yansÄ±tmÄ±yor' aÃ§Ä±klamasÄ± yapsÄ±nlar ki Denizlispor'umuz zarar gÃ¶rmesin." diye konuÅŸtu.

TakÄ±ma takviye olup olmayacaÄŸÄ± sorusuna Cinkaya, "Takviye var, hatta iki oyuncumuz ÅŸu an uÃ§akta. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta baÅŸÄ± o isimleri de aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z. Transfer yasaÄŸÄ± son anda Adam Stachowiak'tan geldi. 127 bin avro civarÄ±nda bir para... Onu da hemen yarÄ±n yatÄ±rÄ±p transfer yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±racaÄŸÄ±z." cevabÄ±nÄ± verdi.