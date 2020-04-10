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10.04.2020 - 11:34 | | Deniz TOKAT / DENÄ°ZLÄ°, (DHA) -Â

Denizlispor'dan savunma kararÄ±

YeÅŸil-siyahlÄ± yÃ¶netim, defans hattÄ±nÄ± takÄ±mda tutma kararÄ± aldÄ±.

Denizlispor'dan savunma kararÄ±

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SÃ¼per Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sÃ¶zleÅŸmeleri sezon sonunda sonaÂ erecek defans oyuncularÄ± Zeki Yavru, Mustafa Yumlu ve OÄŸuz YÄ±lmaz ile yeniden sÃ¶zleÅŸme imzalamak iÃ§in harekete geÃ§ti. KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± evde sÃ¼rdÃ¼ren Yukatel Denizlispor'da yÃ¶netim sÃ¶zleÅŸmesi sezon sonu sona erecek savunmacÄ±larla masaya oturdu. Bu sezon iyi bir performans sergileyen saÄŸ bek Zeki Yavru ve stoperler Mustafa Yumlu ve OÄŸuz YÄ±lmazÄ± ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸan yÃ¶netimin bu oyunculara 2'ÅŸer yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme Ã¶nerdiÄŸi belirtildi.

Ã–te yandan yÃ¶netim, takÄ±mda kiralÄ±k olarak oynayan 23 yaÅŸÄ±ndaki KolombiyalÄ± forvet Oscar EstupinanÄ±n da takÄ±mda kalmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Denizli ekibinin bu sezon SÃ¼per Ligde 5, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±nda da 7 gol atan oyuncunun bonservisini almak istediÄŸi kaydedildi. Bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes takÄ±mÄ±nda bulunan Estupina'nÄ±n takÄ±mda mutlu olduÄŸu ve Denizlispor'da kalmak istediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygunun dÃ¶rt futbolcunun takÄ±mda kalmasÄ±nÄ± istediÄŸi belirtildi.

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