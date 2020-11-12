Denizlispor'un 7 bankosu

YeÅŸil-siyahlÄ±larda Lopes, Aissati, Bakalorz, Recep, Sagal, Rodallega ve Mesanovic tÃ¼m lig maÃ§larÄ±nda ÅŸans bulurken 7 haftanÄ±n tamamÄ±nda ilk 11'de sahaya Ã§Ä±kan isimler ise Sagal ve Rodallega oldu.

Denizle'de Mustafa Yumlu, sakatlanana kadar oynanan 6 maÃ§Ä±n tamamÄ±nda ilk 11'de gÃ¶rev yaptÄ±. TakÄ±ma geÃ§ katÄ±lÄ±p eldivenleri Cenk GÃ¶nen'den ikinci haftadan itibaren devralan file bekÃ§isi Pantilimon da son 6 maÃ§ta ilk 11'de kaleyi korudu.

Bakalorz, Recep ve Sagal da ÅŸans bulduklarÄ± 7 maÃ§Ä±n 6'sÄ±nda ilk 11'de sahaya Ã§Ä±ktÄ±.