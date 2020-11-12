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12.11.2020 - 13:45 | | Deniz TOKAT / DENÄ°ZLÄ°, (DHA) -Â

Denizlispor'un 7 bankosu

SÃ¼per Lig'de bu sezon sergilediÄŸi kÃ¶tÃ¼ performansla 5 puanla sondan ikinci sÄ±raya demir atan Yukatel Denizlispor'da 7 futbolu ÅŸimdiye kadar oynanan 7 maÃ§ta da forma giydi.

Denizlispor'un 7 bankosu
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YeÅŸil-siyahlÄ±larda Lopes, Aissati, Bakalorz, Recep, Sagal, Rodallega ve Mesanovic tÃ¼m lig maÃ§larÄ±nda ÅŸans bulurken 7 haftanÄ±n tamamÄ±nda ilk 11'de sahaya Ã§Ä±kan isimler ise Sagal ve Rodallega oldu.

Denizle'de Mustafa Yumlu, sakatlanana kadar oynanan 6 maÃ§Ä±n tamamÄ±nda ilk 11'de gÃ¶rev yaptÄ±. TakÄ±ma geÃ§ katÄ±lÄ±p eldivenleri Cenk GÃ¶nen'den ikinci haftadan itibaren devralan file bekÃ§isi Pantilimon da son 6 maÃ§ta ilk 11'de kaleyi korudu.

Bakalorz, Recep ve Sagal da ÅŸans bulduklarÄ± 7 maÃ§Ä±n 6'sÄ±nda ilk 11'de sahaya Ã§Ä±ktÄ±.

Denizlisporun 7 bankosu

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