Denizlispor’un yeni transferi Dossevi karantina altında

Denizlispor, Beşiktaş ile oynadığı ve 3-2 kaybettiği lig maçından 2 gün önce koronavirüs testine girdi.

Futbolculardan Mathieu Dossevi’nin test sonucu pozitif çıktı. Togolu sağ kanat oyuncusu, ikinci testin sonucunun negatif çıkmasına rağmen tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Bu nedenle Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayan Dossevi’nin evinde kendini izole ettiği belirtildi. Cumartesi günü tekrar koronavirüs testine girecek olan Dossevi’nin, pozitif bulguya rastlanmaması durumunda takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi.