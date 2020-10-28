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28.10.2020 - 13:38 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

Denizlispor’un yeni transferi Dossevi karantina altında

SÜPER Lig ekibi Yukatel Denizlispor’un Togolu sağ kanat oyuncusu Dossevi’nin Beşiktaş maçı öncesi girdiği koronavirüs testi pozitif çıktı. İkinci testi negatif sonuçlanan oyuncu, tedbir amacıyla Beşiktaş’a karşı forma giyemedi.

Denizlispor’un yeni transferi Dossevi karantina altında
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Denizlispor, Beşiktaş ile oynadığı ve 3-2 kaybettiği lig maçından 2 gün önce koronavirüs testine girdi.

Futbolculardan Mathieu Dossevi’nin test sonucu pozitif çıktı. Togolu sağ kanat oyuncusu, ikinci testin sonucunun negatif çıkmasına rağmen tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Bu nedenle Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayan Dossevi’nin evinde kendini izole ettiği belirtildi. Cumartesi günü tekrar koronavirüs testine girecek olan Dossevi’nin, pozitif bulguya rastlanmaması durumunda takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Denizlispor’un yeni transferi Dossevi karantina altında

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