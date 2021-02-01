Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Dennis Bergkamp'ın oğlu Watford ile anlaştı
01.02.2021 - 18:55 | | AA

Dennis Bergkamp'ın oğlu Watford ile anlaştı

İngiltere İkinci Ligi (Championship) takımlarından Watford, Hollandalı eski futbolcu Dennis Bergkamp'ın oğlu Mitchel Bergkamp ile sözleşme imzaladı.

Dennis Bergkamp'ın oğlu Watford ile anlaştı
ABONE OL

Hollanda Milli Takımı ve Arsenal Kulübünün unutulmaz isimlerinden Bergkamp'ın oğlu, babasının kariyerindeki gibi İngiltere'nin yolunu tuttu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mitchel Bergkamp ile uzatma opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalandı.

Altyapısından yetiştiği ve son olarak 21 yaş altı takımında oynadığı Hollanda İkinci Ligi ekibi Almere'den ayrıldığı 2020 yazından beri kulüpsüz olan Bergkamp'ın, Watford 23 Yaş Altı Takımı kadrosuna alınacağı belirtildi.

Dennis Bergkampın oğlu Watford ile anlaştı

Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Jahovic'ten transfer sonrası açıklama
    Jahovic'ten transfer sonrası açıklama
  2. Fenerbahçe'de, irfan Can'ın lisansı çıktı!
    Fenerbahçe'de, irfan Can'ın lisansı çıktı!
  3. Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye
    Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye
  4. Acun Ilıcalı, Mesut transferini anlattı!
    Acun Ilıcalı, Mesut transferini anlattı!
  5. Mostafa Mohamed resmen duyuruldu
    Mostafa Mohamed resmen duyuruldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Medipol Başakşehir, Tolga Ciğerci'yi transfer etti!

Son dakika - Medipol Başakşehir, Tolga Ciğerci'yi transfer etti!

Çaykur Rizespor, genç oyuncu Celal Emir Dede'yi transfer etti

Çaykur Rizespor, genç oyuncu Celal Emir Dede'yi transfer etti

Bursaspor'dan Ali Akman tepkisi; "Keşke para kazandırsaydı"

Bursaspor'dan Ali Akman tepkisi; "Keşke para kazandırsaydı"

Dennis Bergkamp'ın oğlu Watford ile anlaştı

Dennis Bergkamp'ın oğlu Watford ile anlaştı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet