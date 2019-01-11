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11.01.2019 - 09:51 | | İSTANBUL (AA)

Denver Nuggets evinde yenilmiyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets sahasında Los Angeles Clippers'ı 121-100 yendi.

Denver Nuggets evinde yenilmiyor
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NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, Nikola Jokic'in 18 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçta Los Angeles Clippers'ı 121-100 mağlup etti ve sahasında üst üste 11. galibiyetine uzandı.

Mason Plumlee'nin 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, rakip potaya 23 sayı gönderen Jamal Murray takımının en skorer ismi oldu.

Konuk takımda ise Tobias Harris 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, Louis Williams 19 sayıyla maçı tamamladı.

NBA'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Miami Heat-Boston Celtics: 115-99

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 121-100

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 154-147

Sacramento Kings-Detroit Pistons: 112-102

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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