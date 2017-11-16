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16.11.2017 - 17:27 |

Deprem sandılar, gol sevinci çıktı!

Dünya Kupası Eleme maçında dün gece Peru, Yeni Zelanda'yı eleyerek Rusya biletini kaptı. Bu maç sırasında eşi benzeri görülmemiş bir olay meydana geldi.

Deprem sandılar, gol sevinci çıktı!
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Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

2018 Dünya Kupası Eleme maçında dün gece Peru, Yeni Zelanda'yı 2-0 yenerek Rusya biletini cebine koydu.

Taraftarlar depreme neden oldu!

Bu kritik maçın 65. dakikadasında Peru'yu 2-0 öne geçiren gol sırasında yaşanan sevinç depreme neden oldu. Deprem ölçümleri yapan Sismoloji Şili'den yapılan açıklamaya göre Christian Guillermo Ramos'un attığı 2. gol sırasında Peru'nun Lima bölgesinde deprem tespit edildiği bildirildi.

'İNANILMAZ' olarak duyurdular!

Yapılan açıklamada, 'İnanılmaz! Peru'nun Yeni Zelanda'ya attığı gol sırasında Lima bölgesinde deprem dedektörleri alarma geçti. Kesin bilgi daha sonra paylaşılacaktır fakat Peru taraftarlarının zeminde yarattığı titreşimin ürünü' denildi.

İŞTE O AÇIKLAMA;

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