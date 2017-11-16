Deprem sandılar, gol sevinci çıktı!
Dünya Kupası Eleme maçında dün gece Peru, Yeni Zelanda'yı eleyerek Rusya biletini kaptı. Bu maç sırasında eşi benzeri görülmemiş bir olay meydana geldi.
Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler
2018 Dünya Kupası Eleme maçında dün gece Peru, Yeni Zelanda'yı 2-0 yenerek Rusya biletini cebine koydu.
Taraftarlar depreme neden oldu!
Bu kritik maçın 65. dakikadasında Peru'yu 2-0 öne geçiren gol sırasında yaşanan sevinç depreme neden oldu. Deprem ölçümleri yapan Sismoloji Şili'den yapılan açıklamaya göre Christian Guillermo Ramos'un attığı 2. gol sırasında Peru'nun Lima bölgesinde deprem tespit edildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, 'İnanılmaz! Peru'nun Yeni Zelanda'ya attığı gol sırasında Lima bölgesinde deprem dedektörleri alarma geçti. Kesin bilgi daha sonra paylaşılacaktır fakat Peru taraftarlarının zeminde yarattığı titreşimin ürünü' denildi.
İŞTE O AÇIKLAMA;
INCREÍBLE | Alarma de Sismo Detector se habría activado en el Distrito de Lima debido a la celebración del gol de Perú a Nueva Zelanda.— Sismologia Chile (@SismologiaCh) 16 Kasım 2017