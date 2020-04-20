Depresyon belirtisi gÃ¶steren futbolcu sayÄ±sÄ± ikiye katlandÄ±

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle futbola verilen arada, depresyon semptomlarÄ± gÃ¶steren oyuncu sayÄ±sÄ±nÄ±n iki kat arttÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

UluslararasÄ± Profesyonel Futbolcular BirliÄŸinden (FIFPro) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Amsterdam Ãœniversitesi ile ortaklaÅŸa dÃ¼zenlenen ankette 1134'Ã¼ erkek, 468'i kadÄ±n toplam 1602 profesyonel oyuncuya salgÄ±nla ilgili sorular soruldu.Â

22 Mart-14 Nisan tarihlerinde 16 Ã¼lkede yapÄ±lan ankete gÃ¶re, erkek futbolcularÄ±n yÃ¼zde 13'Ã¼ depresyon, yÃ¼zde 16'sÄ± anksiyete belirtisi gÃ¶sterdi.Â

KadÄ±n futbolcularÄ±n yÃ¼zde 18'inde anksiyete, yÃ¼zde 22'sinde depresyon semptomlarÄ±na rastlandÄ±.Â

Belirti gÃ¶steren oyuncularÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunun, futboldaki gelecekleri hakkÄ±nda endiÅŸe duyduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.Â

KoronavirÃ¼s nedeniyle liglere ara verilmeden Ã¶nce aralÄ±k ve ocak aylarÄ±nda yapÄ±lan ankette ise erkek futbolcularÄ±n sadece yÃ¼zde 6'sÄ±nÄ±n, kadÄ±n futbolcularÄ±n ise yÃ¼zde 11'inin depresyon belirtisi gÃ¶sterdiÄŸi kaydedildi.

Â Buna gÃ¶re, son yapÄ±lan ankette depresyon oranÄ±nÄ±n iki katÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen FIFPro SaÄŸlÄ±k Åžefi Vincent Gouttebarge, "Ã–zellikle genÃ§ sporcular aniden sosyal izolasyonla baÅŸa Ã§Ä±kmak zorunda kaldÄ±. Gelecekleri konusunda da endiÅŸe duyuyorlar. Bunlara Ã§are bulmak iÃ§in gÃ¼vendikleri birinden veya ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± uzmanlarÄ±ndan destek almalarÄ±nÄ± tavsiye ediyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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