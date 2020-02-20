Derbi öncesi Fenerbahçeli futbolculara Voodoo büyüsü

Bir Galatasaray taraftarı, Kadıköy galibiyeti için Fenerbahçeli futbolculara Voodoo büyüsü yaptı. Sosyal medyaya düşen görsellerde Fenerbahçeli futbolculardan Vedat Muriqi, Max Kruse, Serdar Aziz ve Altay Bayındır'a Voodoo büyüsü yapıldığı görüldü.

Daha önce Atletico Madrid taraftarları Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacakları maç öncesi benzer bir büyü yapmış ve o görüntüler de sosyal medyada yankı uyandırmıştı.