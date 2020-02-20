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20.02.2020 - 11:55 | | AA

Derbide gözler kalecilerde olacak

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Derbide gözler kalecilerde olacak

Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Galatasaray'ın 33 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edec

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Altay Bayındır ve Galatasaray'da 9. sezonunu geçiren Muslera'nın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

- Altay Bayındır, 22 lig maçının tamamında oynadı

 

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği Altay Bayındır, ligde geride kalan 22 müsabakada da kaleyi korudu.

Sarı-lacivertli ekip, Altay'ın kalede olduğu söz konusu müsabakalarda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu maçlarda kalesinde 26 gol gördü.

Altay Bayındır, forma giydiği lig maçlarının 5'inde kalesini gole kapatırken, 17'sinde ise en az bir kez topu filelerinden çıkardı.

Sarı-lacivertli ekibin genç file bekçisi, ikinci kez bir Galatasaray'a karşı forma giyecek. Altay'ın da sahada olduğu sezonun ilk yarısındaki maç 0-0 beraberlikle sona ermişti.

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- Muslera 21 maçta 16 gol yedi

 

Fernando Muslera, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 22 lig maçının 21'inde forma giydi ve 90'ar dakika sahada kaldı.

Uruguaylı file bekçisi, söz konusu müsabakaların 11'inde kalesinde 16 gole engel olamadı. Muslera, 10 lig maçında ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray'ın 1 maçında ise kalede Okan Kocuk görev yaptı. Genç kaleci, o karşılaşmada 1 gol yedi.

Muslera'nın kalede olduğu 21 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, Okan Kocuk'un forma giydiği tek maçı ise kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, 22 maçta yediği 17 golle ligin kalesinde en az gol gören takımı oldu.

 

- Muslera'nın 23. Fenerbahçe derbisi

 

Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 23. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor.

Uruguaylı file bekçisi, daha önce 18'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 22 karşılaşmada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 19 gol gördü. Fenerbahçe ile oynanan 9 müsabakada kalesini gole kapatan Muslera, 6 maçta ikişer, 7 mücadelede ise birer gol yedi.

Derbide gözler kalecilerde olacak

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