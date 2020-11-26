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26.11.2020 - 11:21 |

Derbide gözler kalecilerde olacak

Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır, bu sezon görev yaptığı 9 maçta kalesinde toplam 9 gol gördü - Beşiktaş'ın kalecisi Utku Yuvakuran ilk kez derbi heyecanı yaşayacak

Derbide gözler kalecilerde olacak
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Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır ile Beşiktaş'ın 23 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran'ın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Fenerbahçe'de geçen yıldan beri görev alan Altay ile Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında kırmızı kart görmesiyle bu sezon ilk kez siyah-beyazlı kaleye geçerek 32 dakika sahada kalan ve geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında 90 dakika süre alan Utku Yuvakuran'ın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Altay 9 maçta 9 gol yedi

Bu sezon ligde Fenerbahçe'nin oynadığı 9 maçta da kalede yer alan Altay Bayındır, toplam 9 kez rakiplerin gol sevinci yaşamasını engelleyemedi.

Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarında kalesini gole kapatan Altay, en fazla bir maçta 2 gol yedi.

Genç kaleci, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarında kalesinde 2'şer golle görürken, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında rakiplerinin golüne engel olamadı.

Utku Yuvakuran'ın ilk derbi heyecanı

Bu sezon ilk kez geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında siyah-beyazlı kaleyi 90 dakika koruyan Utku Yuvakuran, pazar günü de derbi heyecanını ilk kez yaşayacak.

Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kartın ardından mücadelenin 57. dakikasında siyah-beyazlı takımın kalesini korumaya başlayan Utku, 3-1 kaybedilen bu müsabakada 2 gol yedi.

Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Utku, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı bu maçta da rakibinin 2 golüne engel olamayarak, görev altığı toplam 123 dakikada kalesinde 4 gol gördü.

Altay'ın Beşiktaş'a karşı 3. derbisi

Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı geçen sezon 2 kez forma giyen Altay Bayındır, birer galibiyet sevinci ve mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

Siyah-beyazlı takıma karşı oynadığı iki maçta da kalesini gole kapatamayan sarı-lacivertli kaleci, ezeli rakibinden toplam 3 gol yedi.

Sezonun ilk yarısındaki Kadıköy'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanırken, ikinci yarıda Dolmabahçe'de oynanan derbiyi ise Beşiktaş 2-0 galip tamamlamıştı.

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