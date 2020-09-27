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HaberlerGalatasaray Haberleri Derbide gözler Sosa ve Belhanda'da!
27.09.2020 - 07:00 |

Derbide gözler Sosa ve Belhanda'da!

Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde orta sahanın liderleri Belhanda ve Sosa ön plana çıkıyor.

Derbide gözler Sosa ve Belhanda'da!
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Belhanda’nın şutları
Derbide iki takımın orta saha liderlerine büyük iş düşecek. G.Saray’da yıldızlaşan Belhanda ve F.Bahçe’de ilk 11’de olması beklenen Jose Sosa isimleri öne çıkıyor. Bu sezon 4 resmi maçta 2 gol atan Belhanda, ligde 2’de 1 yaptı. Özellikle yüzde 91’lik pas isabet oranı, maç başına 2.0 şut ortalaması ve bu şutlarında 1.5 oranında isabetli olması kayda değer rakamlar.

Derbide gözler Sosa ve Belhandada


Pasın kralı Jose Sosa
Jose Sosa da 2 maçta 1 gol attı. Arjantinli iki haftada toplamda 45 dakika oynadı. Benzer şekilde yüzde 91’lik pas isabeti ve maç başına 30 başarılı pas ortalaması en dikkat çeken rakamları. Sosa ilk kez Fenerbahçe’de bir maça 11’de başlayacak. Özellikle Gustavo ile kuracağı uyum ve duran toplardaki etkinliği sarı-lacivertlilere güç katacaktır.

Falcao çok farklı
Galatasaray’da Radamel Falcao ismi öne çıkıyor. Dünyaca ünlü yıldız bu sezona çok iyi başladı. İki maçta 3 gol 1 asist yapan Falcao, takımının ligde attığı 5 golün 4’üne direkt etki etti. Fenerbahçe derbisi de prestij anlamında Kolombiyalı yıldız için çok önemli.. Bu nedenle Falcao maçın kader adamlarından biri olabilir.

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