Derbide gözler Sosa ve Belhanda'da!

Belhanda’nın şutları

Derbide iki takımın orta saha liderlerine büyük iş düşecek. G.Saray’da yıldızlaşan Belhanda ve F.Bahçe’de ilk 11’de olması beklenen Jose Sosa isimleri öne çıkıyor. Bu sezon 4 resmi maçta 2 gol atan Belhanda, ligde 2’de 1 yaptı. Özellikle yüzde 91’lik pas isabet oranı, maç başına 2.0 şut ortalaması ve bu şutlarında 1.5 oranında isabetli olması kayda değer rakamlar.







Pasın kralı Jose Sosa

Jose Sosa da 2 maçta 1 gol attı. Arjantinli iki haftada toplamda 45 dakika oynadı. Benzer şekilde yüzde 91’lik pas isabeti ve maç başına 30 başarılı pas ortalaması en dikkat çeken rakamları. Sosa ilk kez Fenerbahçe’de bir maça 11’de başlayacak. Özellikle Gustavo ile kuracağı uyum ve duran toplardaki etkinliği sarı-lacivertlilere güç katacaktır.

Falcao çok farklı

Galatasaray’da Radamel Falcao ismi öne çıkıyor. Dünyaca ünlü yıldız bu sezona çok iyi başladı. İki maçta 3 gol 1 asist yapan Falcao, takımının ligde attığı 5 golün 4’üne direkt etki etti. Fenerbahçe derbisi de prestij anlamında Kolombiyalı yıldız için çok önemli.. Bu nedenle Falcao maçın kader adamlarından biri olabilir.

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