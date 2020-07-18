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18.07.2020 - 11:47 | |   İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL -

Derbide kartlar havada uçuşuyor

Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 21 derbi maçta hakemler, 124 sarı ve 15 kırmızı kart gösterdi. Fenerbahçeli oyuncular 59 sarı ve 5 kırmızı kart gördü. Beşiktaşlı oyuncular ise derbi maçlarda 65 sarı ve 10 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Derbide kartlar havada uçuşuyor
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Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçlarda kartlar havada uçuşuyor.

İki takım arasında ligde oynanan son 21 derbi mücadelesini yöneten hakemler, sık sık kartlarına başvurmak zorunda kaldı. Beşiktaş-Fenerbahçe arasındaki son 21 derbi maçında 124 sarı ve 15 kırmızı kart çıktı.

Derbide kartlar havada uçuşuyor

Fenerbahçeli oyuncular 59 sarı, 5 kırmızı kart gördü

Fenerbahçeli oyuncular, son 21 derbi mücadelesinde toplam 64 kart gördü.

Sarı-lacivertli oyunculara 59 sarı çıkarken, hakemler ayrıca 5 de kırmızı kart gösterdi.

Beşiktaşlı oyuncular daha hırçın

Beşiktaşlı oyuncular, Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmalarında daha hırçın bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı oyuncular 65 sarı kart görürken, 10 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Son 2 derbide kırmızı kart yok

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 2 derbi maçta hakemler kırmızı kartlarına başvurmadı.

Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona eren mücadelede ve bir önceki sezon Vodafone Park'ta 3-3 eşitlikle biten derbi maçta kırmızı kart çıkmadı.

İki takım arasında oynanan maçlarda son kırmızı kartı gören isim ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta Caner Erkin oldu. Beşiktaşlı futbolcu mücadelenin son düdüğünün ardından hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

 

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