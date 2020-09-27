Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Derbide son 7 maçta 6. beraberlik
27.09.2020 - 22:58 | | İHA

Derbide son 7 maçta 6. beraberlik

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 7 maçın 6’sı berabere sonuçlandı. Söz konusu beraberliklerin 4’ünde ise gol sesi çıkmadı.

Derbide son 7 maçta 6. beraberlik
ABONE OL

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. Son derbilerde beraberlikler dikkat çekiyor. Bu sonuç iki takım arasında oynanan son 7 derbideki 6. beraberlik oldu. Geride kalan tek müsabakayı ise sarı-kırmızılılar kazandı. Söz konusu müsabakaların 4’ünde de gol sesi çıkmadı.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray 6, Fenerbahçe 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olay oldu! Luyindama...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından şok görüntü!

Derbide son 7 maçta 6. beraberlik

Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihine Geçen Fotoğraflar

    Erol Bulut'tan Galatasaray sözleri: Geçen seneden uyumlular
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Derbide son 7 maçta 6. beraberlik
      Derbide son 7 maçta 6. beraberlik
    2. Enner Valencia: Elimizden gelenin en iyisini yaptık
      Enner Valencia: Elimizden gelenin en iyisini yaptık
    3. Altay-Eskişehirspor: 6-0
      Altay-Eskişehirspor: 6-0
    4. Arda Turan: Galatasaray taraftarı üzülmesin, bu takım şampiyon olacak!
      Arda Turan: Galatasaray taraftarı üzülmesin, bu takım şampiyon olacak!
    5. Leicester City-Manchester City: 5-2
      Leicester City-Manchester City: 5-2



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erol Bulut'tan Galatasaray sözleri: Geçen seneden uyumlular

    Erol Bulut'tan Galatasaray sözleri: Geçen seneden uyumlular

    Fatih Terim: Hakem sarı kartlarda biraz bonkör davrandı

    Fatih Terim: Hakem sarı kartlarda biraz bonkör davrandı

    Son dakika | Galatasaraylı Belhanda'dan transfer açıklaması!

    Son dakika | Galatasaraylı Belhanda'dan transfer açıklaması!

    Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

    Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

    Sıradaki Haber