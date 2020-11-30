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HaberlerBeşiktaş Haberleri Derbinin golcüsü Necip Uysal: "Bu gece bana uyku yok"
30.11.2020 - 00:21 |

Derbinin golcüsü Necip Uysal: "Bu gece bana uyku yok"

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup eden Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Nsakala açıklamalarda bulundu

Derbinin golcüsü Necip Uysal: "Bu gece bana uyku yok"
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Süper Lig'de 5 yıl aradan sonra ilk golünü Fenerbahçe'ye atan Necip Uysal, Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Fenerbahçe karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Necip Uysal: "Sesim kısıldı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes karakter koydu. 10 kişi kaldık. Zordu. 3 puanla ayrıldık. İnanılmaz! Ben de gol attım. Mutluyum. Zor uyurum bu gece. Herkeste o eski ruh var. Birbirimizin açığını kapatıyoruz. Arkadaşlık çok güzel. Yarınlar inşallah bugünden güzel olacak" dedi.

Derbinin golcüsü Necip Uysal: Bu gece bana uyku yok

Nsakala: "15 yıldır burada galip gelemiyorduk"
Beşiktaşlı futbolcu Fabrice Nsakala Fenerbahçe'yi 4-3 yendikleri maçın ardından konuştu.

"Harika bir his" diyen Nsakala, "Harika bir his! Kazanmak öncelikliydi. 15 yıldır burada galip gelemiyorduk. Çok güzel bir gün! Uzun süre takımdan ayrı kaldım, evdeydim. Başakşehir maçından sonra her şey daha iyi olmuş. Hocamızın dediklerini yaptık. Fenerbahçe maçları zor olur demişti. Kazanmak için geldik, kazandık. Haftaya pekiştireceğiz" şeklinde konuştu.

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