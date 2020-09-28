Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Derby County'den Serdar Dursun'a teklif
28.09.2020 - 10:33 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Derby County'den Serdar Dursun'a teklif

İngiltere Championship ekibi Derby County forvet transferi için gündemine Serdar Dursun'u aldı. Almanya Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen ve bir yıl sözleşmesi kalan golcü oyuncu için resmi teklif sunuldu.

Derby County'den Serdar Dursun'a teklif
ABONE OL

Geçen sezonu 36 maçta 19 gol atarak tamamlayan Serdar Dursun, Çin başta olmak üzere, Bundesliga ve Süper Lig'den de teklifler aldı ancak bonservis bedeli nedeniyle transferi gerçekleşmedi.

İngiliz kulübü, 28 yaşındaki oyuncu için Darmstadt'a 1 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

Derby County Teknik Direkörü Phillip Cocu'nun da deneyimli golcüyü özellikle takımda görmek istediği öğrenildi. İngiltere'de forma giymeye sıcak bakan Serdar Dursun, kulüplerin anlaşması durumunda Ada'nın yolunu tutacak.

Derby Countyden Serdar Dursuna teklif

 

Ünlü spiker Diletta Leotta, canlı yayın öncesi stüdyodan paylaştı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Derby County'den Serdar Dursun'a teklif
    Derby County'den Serdar Dursun'a teklif
  2. Son dakika | Manchester City, Portekizli stoper Dias ile anlaştı
    Son dakika | Manchester City, Portekizli stoper Dias ile anlaştı
  3. NBA Haberleri | Miami Heat NBA finaline yükseldi
    NBA Haberleri | Miami Heat NBA finaline yükseldi
  4. Transfer haberleri - Sturridge bombası! Geri dönüyor...
    Transfer haberleri - Sturridge bombası! Geri dönüyor...
  5. Beşiktaş Haberleri | Yönetim açıkladı! Sergen Yalçın ve Vida arasındaki kavga...
    Beşiktaş Haberleri | Yönetim açıkladı! Sergen Yalçın ve Vida arasındaki kavga...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Trabzonspor'da hedef Midtjylland'dan Sviatchenko!

Transfer Haberleri | Trabzonspor'da hedef Midtjylland'dan Sviatchenko!

Bilal Meşe: Beşiktaş’ın Vida’sı çıktı!

Bilal Meşe: Beşiktaş’ın Vida’sı çıktı!

Fenerbahçe haberleri | Caner Erkin'den derbi sonrası paylaşım!

Fenerbahçe haberleri | Caner Erkin'den derbi sonrası paylaşım!

Tuncay Şanlı ve Tümer Metin'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumu

Tuncay Şanlı ve Tümer Metin'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumu

Sıradaki Haber