Derrick Rose, Cleveland Cavaliers ile anlaştı

Bugüne kadar takımı New York Knicks dahil olmak üzere birçok takımla temasa geçen Derrick Rose, en son olarak Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers ve Cleveland Cavaliers'la görüşmüştü. Fiziksel testlerden geçen Rose, Cavaliers ile anlaşmaya vardı.

Seçimini son 3 yılın finalistinden yana kullanan Derrick Rose, Cleveland Cavaliers'la 1 yıl için 2.1 milyon dolarlık minimum bir anlaşma sağladı.

Derrick Rose'un gelmesiyle 2009-2016 yılları arasında NBA'de normal sezon MVP'si olan bütün oyuncular ya Cleveland Cavaliers'ta ya da Golden State Warriors'ta oynuyor olacak (2009 LeBron, 2010 LeBron, 2011 Derrick Rose, 2012 LeBron, 2013 LeBron, 2014 Durant, 2015 Curry, 2016 Curry).

Pau Gasol, Spurs’le yeni sözleşme imzaladı!

ESPN yazarlarından Adrian Wojnarowski‘nin haberine göre İspanyol pivot Pau Gasol San Antonio Spurs’le tekrar anlaştı.

Haberin detayında bu yaz serbest kalan Pau Gasol ile son senesi garanti olmamakla beraber üç yıllık, 48 milyon dolarlık bir anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Yıldız oyuncu geride kalan sezonu San Antonio Spurs’de geçirirken maç başına 12.4 sayı, 7.8 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarıyla oynadı. Önümüzdeki sezon Gasol‘ün NBA’deki 18. sezonu olacak.