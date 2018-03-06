‘Deschamps, Gomis’e sıcak bakmıyor’

Galatasaray’da attığı gollerle coşan Bafetimbi Gomis, Fransa’da yakından takip ediliyor. 2018 Dünya Kupası kadrosu için forvet hattında olması istenen Fransız yıldız için teknik direktör Didier Deschamps’ın tavrı bekleniyor. Footmercato’dan yer alan bir habere göre, Deschamps’ın halen Gomis’e sıcak bakmadığı ifade edildi. Gomis’in geniş kadroda olsa bile 23 kişilik kadroda farklı isimlerin forvette olacağı ifade edildi. Ancak tecrübeli forvetin Spor Toto Süper Lig’de attığı goller ve kırdığı rekorların da Fransa Milli Takımı’nın dikkatini çekmeye yeterli olduğu vurgulandı.

Öte yandan Gomis, 29 maçta 27 gol atarak son Fransa kadrosunda yer alan Griezmann, Fekir, Lacazette ve Martial gibi isimlerden daha çok gol attı. Hatta Gomis, PSG’nin 180 milyon euroluk yıldızı Kylian Mbappe’yi dahi geride bıraktı.