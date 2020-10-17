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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Dev derbide Zlatan damgası! Inter-Milan: 1-2
17.10.2020 - 18:48 |

Dev derbide Zlatan damgası! Inter-Milan: 1-2

İtalya Serie A'da 4. hafta karşılaşmasında Inter ve Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan dev derbide karşı karşıya geldi.

Dev derbide Zlatan damgası! Inter-Milan: 1-2
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İlk yarısı fırtına gibi geçen karşılaşmaya Zlatan Ibrahimovic damga vurdu. Karşılaşmanın henüz 13. dakikasında sahne alan tecrübeli süperstar, Milan'ı 1-0 öne geçirdi.

Bu gölden 3 dakika sonra tekrar sazı eline alan Zlatan, Leao'nun asistinde topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

Skor'un 2-0'a gelmesinin ardından oyunu dengeleyen ev sahibi ekip Inter, Romelu Lukaku'nun 29. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı büyük heyecana sahne olurken, bulduğu pozisyonlardan sonuç bulamayan Inter, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Bu skorla ligde oynadığı 4 maçı da kazanan Milan 12 puanla ligin zirvesinde yalnız kalırken, Inter 7 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic; Barella; Lautaro, Lukaku

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Leao; Ibrahimovic.

 Dev derbide Zlatan damgası Inter-Milan: 1-2

Dev derbide Zlatan damgası Inter-Milan: 1-2

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