Dev derbide Zlatan damgası! Inter-Milan: 1-2
İtalya Serie A'da 4. hafta karşılaşmasında Inter ve Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan dev derbide karşı karşıya geldi.
İlk yarısı fırtına gibi geçen karşılaşmaya Zlatan Ibrahimovic damga vurdu. Karşılaşmanın henüz 13. dakikasında sahne alan tecrübeli süperstar, Milan'ı 1-0 öne geçirdi.
Bu gölden 3 dakika sonra tekrar sazı eline alan Zlatan, Leao'nun asistinde topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.
Skor'un 2-0'a gelmesinin ardından oyunu dengeleyen ev sahibi ekip Inter, Romelu Lukaku'nun 29. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısı büyük heyecana sahne olurken, bulduğu pozisyonlardan sonuç bulamayan Inter, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
Bu skorla ligde oynadığı 4 maçı da kazanan Milan 12 puanla ligin zirvesinde yalnız kalırken, Inter 7 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic; Barella; Lautaro, Lukaku
Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Leao; Ibrahimovic.
Diego Milito'nun Milan'a Yaptığı Hat-trick