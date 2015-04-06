Dev koreografi

Sahasında Trabzonspor’u konuk eden Torku Konyaspor’da taraftarlar maç öncesi dev bir koreografi açtı. Adeta bir görsel şölene dönen koreogorafide ‘Anadolu’nun Hükümdarı’ yazısı dikkat çekerken, açılan bayraklarda Anadolu Selçuklu Devleti hatırlatıldı.

Kale arkası tribünündeki taraftarlar, renkli kağıtlar yardımıyla hazırladıkları koreografide “Elinde Konyaspor bayrağı bulunan Alaeddin Keykubad” resmi oluşturdu. Yeşil-beyazlı tribünler geçtigimiz hafta şehit düşen Savcı Mehmet Kiraz’ı unutmayarak, ‘Saygıyla anıyoruz’ pankartını astı.

Rekor faul

Pozisyon anlamında vasat kalan mücadele faul anlamında rekora koştu. 90 dakika boyunca ev sahibi Torku Konyaspor 18 faulle oynarken, Trabzonspor 19 kez faul yaptı. 37 faulün olduğu maçta 6 sarı kart çıktı.

Bordo-mavililere geniş güvenlik

Kaldığı otelden stadyuma gelen Trabzonspor kafilesi için geniş güvenlik önlemi alındı. Motorize polis ekiplerinin ve çevik kuvvet ekiplerinin eşlik ettiği kafileyi taşıyan otobüs, karşılaşmanın oynanacağı Torku Arena Stadyumu’na gitti.

Stadyum çevresinde de polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Her iki takımın taraftarı da stadyuma üstleri aranarak alındı. Tribünlere yabancı madde sokulmasına izin verilmedi.

Hacıosmanoğlu otelde kaldı

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, cezası nedeniyle karşılaşmayı otelde televizyondan izledi. Cezasına rağmen bordo-mavili kafile ile Konya’ya gelen Hacıosmanoğlu, takımını yalnız bırakmadı.