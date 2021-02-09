Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Dev maç İspanya'da oynanmayabilir!
09.02.2021 - 21:17 | | AA

Dev maç İspanya'da oynanmayabilir!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 23 Şubat'ta oynanması planlanan Atletico Madrid-Chelsea maçının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı İspanyol hükümetinin aldığı tedbirlerden dolayı ülke dışında yapılması öngörülüyor.

Dev maç İspanya'da oynanmayabilir!
ABONE OL

İspanya'da sol koalisyon hükümeti bugün yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında, Kovid-19'un mutasyona uğrayıp, hızlı yayılan türüne karşı tedbir olarak Brezilya ve Güney Afrika ile birlikte İngiltere'ye uygulanan uçuş kısıtlamalarının 2 Mart'a kadar uzatılması kararı aldı.

Söz konusu kısıtlama gereği, İngiltere'den gelen uçuşlarda İspanyol vatandaşı veya ikamet izni olmayanların ancak 10 gün karantinada kaldıktan sonra ülkeye girişine izin veriliyor.

İspanya'da hükümetin 2 Mart'a kadar uzattığı uygulamadan, 23 Şubat'taki Atletico Madrid-Chelsea maçının da etkilenmesi, karşılaşmanın Madrid'deki Metropolitano Stadı yerine başka bir Avrupa ülkesinin stadında oynanması bekleniyor.

İspanyol basını, Atletico Madrid-Chelsea maçına ev sahipliği yapmak için en güçlü adayın Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stadyum olduğunu ileri sürdü.

Konuya ilişkin nihai kararı, kulüplerle yapacağı görüşmelerin ardından UEFA verecek.

Dev maç İspanyada oynanmayabilir

LA LIGA'nın 22.Haftasının kurtarışı seçildi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe'de kırmızı kart şoku!
    Fenerbahçe'de kırmızı kart şoku!
  2. Bryant'ın helikopter kazasında pilot suçlandı
    Bryant'ın helikopter kazasında pilot suçlandı
  3. Dev maç İspanya'da oynanmayabilir!
    Dev maç İspanya'da oynanmayabilir!
  4. Real Sociedad-Manchester United maçı İtalya'da
    Real Sociedad-Manchester United maçı İtalya'da
  5. TFF heyeti, UEFA TEP Toplantısı'na katıldı
    TFF heyeti, UEFA TEP Toplantısı'na katıldı
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konyaspor, İlhan Palut ile ilk antrenmanına çıktı

Konyaspor, İlhan Palut ile ilk antrenmanına çıktı

Gökhan Gönül 11 maç sonra sahada

Gökhan Gönül 11 maç sonra sahada

Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes: 83-94

Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes: 83-94

Son Dakika | Galatasaray'da Arda Turan şoku! Kupa maçında...

Son Dakika | Galatasaray'da Arda Turan şoku! Kupa maçında...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet