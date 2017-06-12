Dev maçın bilet fiyatları dudak uçuklattı!

Warriors’ın Cleveland Cavaliers’ı ağırlayacağı maçın bilet fiyatları da dudak uçuklatan seviyeye varmış durumda. ESPN muhabiri Darren Rovell’ın aktardığı bilgilerde bir çift saha kenarı biletinin 90 bin dolara, bir başka çift saha kenarı biletinin ise 82 bin dolara alıcı bulduğu belirtildi. Bu da bu geceki maçta uğruna 45 bin dolar ödenmiş bir koltuğun bulunduğu anlamına geliyor.

Geçen yılki final serisinin yedinci maçında bir saha kenarı biletinin fiyatı 49.500 dolara kadar yükselmişti.

(Trendbasket)