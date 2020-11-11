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11.11.2020 - 10:20 | | İSTANBUL (AA) -

Dev randevu: Barcelona-Fenerbahçe

Sarı-lacivertlibasketbol takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında yarın Barcelona'ya konuk  olacak.

Dev randevu: Barcelona-Fenerbahçe
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8.  hafta maçında yarın İspanya'nın Barcelona ekibi ile deplasmanda karşı karşıya  gelecek. 

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak  karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3  mağlubiyet yaşadı. Barcelona ise oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, birinde mağlup  oldu.

Avrupa kupalarında 545. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 545. maçını Barselona ile  yapacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 544 karşılaşmanın  312'ini kazandı, 232'sini ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 342 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 201 galibiyet ve  141 mağlubiyet yaşadı.

Dev randevu: Barcelona-Fenerbahçe

 

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