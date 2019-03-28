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28.03.2019 - 10:51 | | ANKARA (AA)

Devin Booker destan yazdı!

Phoenix Suns'ta forma giyen Booker, Utah Jazz önündeki 59 sayılık performansının ardından Wizards potasına da 50 sayı bıraktı ve art arda 50 sayı barajını geçen en genç NBA oyuncusu oldu.

Devin Booker destan yazdı!
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Phoenix Suns forması giyen 22 yaşındaki Devin Booker, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinde üst üste 50 sayılık performans sergileyen en genç oyuncu oldu.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Washington Wizards, Phoenix Suns deplasmanından 124-121 galip ayrıldı.

Wizards'ta Jabari Parker 28 sayı, 15 ribaunt, Thomas Bryant da 18 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptı. Bradley Beal 28, Jordan McRae 21 sayı kaydetti.

Phoenix Suns'ın 22 yaşındaki oyuncusu Devin Booker, Utah Jazz potasına 59 sayı atmasının ardından Wizards'a karşı da 50 sayıyla oynadı.

Booker böylece peş peşe 50 sayılık performansa imza atan en genç oyuncu olarak NBA tarihine geçti.

Sonuçlar

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 98-118
Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 103-118
Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 107-99
Phoenix Suns-Washington Wizards: 121-124
Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 115-100

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