Devler’de Ersan krizi

Türkiye’nin D Grubu maçlarına ve ardından da finallere ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası öncesinde 12 Dev Adam’da kadro sıkıntısı yaşanıyor.

Yeni bir jenerasyon ile zorlu sınava hazırlanan A Milli Takım’ın tecrübeli isimlerinden art arda kötü haberler geliyor. Önceki gün sezon içindeki rahatlızlığından hâlâ kurtulamadığı ve tedavisi devam ettiği için aday kadrodan çıkarıldığı açıklanan Ömer Aşık’ın ardından bir diğer NBA yıldızı Ersan İlyasova’nın da milli takıma katılma olasılığının çok düşük olduğu konuşuluyor.

Sezon içinde Avrupa Şampiyonası’nda forma giyeceğini söylese de, NBA’de Atlanta’dan 1 yıllık kontrat alan ve bu nedenle yaz döneminde özel çalışmalar yapmak isteyen tecrübeli oyuncunun Bormio kampına katılmaması ve durumu hakkında henüz bir açıklama yapmaması, kadroda bulunma olasılığını iyice azaltıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun tecrübeli oyuncuyla yapacağı konuşmanın ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Başkan Türkoğlu’nun tecrübeli oyuncuya forma giymek istiyorsa hemen takıma katılması gerektiğini söyleyeceği, aksi takdirde ise millilerin mevcut kadro ile yola devam etmesi bekleniyor.