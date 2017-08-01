Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Devler’de Ersan krizi
01.08.2017 - 02:30 |

Devler’de Ersan krizi

A Milli Basketbol Takımı’nda Ersan İlyasova’nın durumu belirsizliğini koruyor. NBA’de forma giyen tecrübeli oyuncu henüz kampa katılmazken, Avrupa Şampiyonası’nda oynamaya sıcak bakmıyor.

Devler’de Ersan krizi
ABONE OL

Türkiye’nin D Grubu maçlarına ve ardından da finallere ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası öncesinde 12 Dev Adam’da kadro sıkıntısı yaşanıyor.

Yeni bir jenerasyon ile zorlu sınava hazırlanan A Milli Takım’ın tecrübeli isimlerinden art arda kötü haberler geliyor. Önceki gün sezon içindeki rahatlızlığından hâlâ kurtulamadığı ve tedavisi devam ettiği için aday kadrodan çıkarıldığı açıklanan Ömer Aşık’ın ardından bir diğer NBA yıldızı Ersan İlyasova’nın da milli takıma katılma olasılığının çok düşük olduğu konuşuluyor.

Sezon içinde Avrupa Şampiyonası’nda forma giyeceğini söylese de, NBA’de Atlanta’dan 1 yıllık kontrat alan ve bu nedenle yaz döneminde özel çalışmalar yapmak isteyen tecrübeli oyuncunun Bormio kampına katılmaması ve durumu hakkında henüz bir açıklama yapmaması, kadroda bulunma olasılığını iyice azaltıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun tecrübeli oyuncuyla yapacağı konuşmanın ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Başkan Türkoğlu’nun tecrübeli oyuncuya forma giymek istiyorsa hemen takıma katılması gerektiğini söyleyeceği, aksi takdirde ise millilerin mevcut kadro ile yola devam etmesi bekleniyor.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber