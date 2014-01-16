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16.01.2014 - 14:12 |

Devler İlkay için kapışıyor

Real Madrid’in ardından Barcelona’nın da İlkay Gündoğan’ı transfer etmek istediği ortaya çıktı.

Devler İlkay için kapışıyor
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Onur Dinçer/Skorer Özel

Real Madrid’in transfer gündemindeki İlkay Gündoğan’a bir başka İspanyol devi daha talip oldu. Bild gazetesinin haberine göre Barcelona, Türk asıllı Alman futbolcu için devreye girdi. Orta sahasının yaş ortalamasının ilerlemesiyle eski dinamik yapısından uzaklaştığını düşünen Barça yönetiminin bu bölge için genç ve yetenekli isimleri gündemine aldığı, Dortmundlu oyuncunun da bu isimlerden olduğu belirtildi.

İlkay Gündoğan’ın emekliliği yaklaşan Xavi’nin yerine değerlendirildiği belirtildi. 33 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunun gelecek sezon da oynayarak futbolu bırakmasının beklendiği, İlkay’ın tecrübeli oyuncudan doğacak boşluğu doldurabileceği belirtildi. Oyuncunun babası ve menajerlik işlerini yürüten amcasının Katalan ekibiyle daha önceden de masaya oturduğu ifade edildi. Dortmund ile 2015’e dek sözleşmesi bulunan İlkay, kulübünün uzatma teklifine henüz yanıt vermedi.

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