Devler kapalı gişe!

Avrupa futbolunda 2018-19 sezonu taraftar ortalamaları liste şeklinde verildi. Danimarka’da yayın yapan Tipsbladet, ‘WorldFootball.net’ sitesini kaynak göstererek, seyirci ortalamalarını sundu.

65 takımın yer aldığı listeye, özellikle Avrupa’nın en iyi 5 ligi olarak kabul edilen; Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve La Liga takımları damgasını vurdu.

İlk 50 sırada 12 Bundesliga takımı ve 9 Premier Lig kulübü yer aldı. İlk sırayı Bundesliga’dan Borussia Dortmund, 80 bin 133 ortalamayla aldı.

İkinci sırada La Liga’dan Barcelona, 76.675 ortalamayla geldi. Bayern Münih de 75 bin ortalamayla üçüncü basamağa oturdu. Manchester United, 74 bin 474 ortalamayla 4. sırayı aldı, Real Madrid ise 64 bin 347 ortalamayla 5.sırada geldi. İlk 10 sırada İskoçya’dan Celtic’in bulunması da dikkat çekti. Celtic, 58 bin 382 ortalamayla listede gösterildi.

Avrupa’nın 5 büyük ligi dışında Rusya, Hollanda ve Portekiz’den de takımlar göze çarptı. Benfica, 55 bin 169 ortalama ile 15. sırada geldi. Bundesliga 2 ve Championship takımları da listede bulundu. Bundesliga 2’den St Pauli (29.478) ve D.Dresden (28.375) dikkat çeken takımlar oldu.

Fenerbahçe 45, Galatasaray 48.

Listede 2 Türk takımı yer aldı. 65 takımlık listede, Fenerbahçe 36 bin 675 ortalama ile 45. sırada bulundu. Galatasaray da 34 bin 40 ortalama ile 48. sırada geldi. Bu rakamların ortaya çıkmasında sezon başı satılan kombine biletlerin de etkisi oldu.