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16.04.2020 - 11:32 |

Devlerin Kane savaşı! 200 milyon sterlin...

İngiltere'de en fazla konuşulan isimlerden olan Harry Kane için Real Madrid ve Barcelona gündeme geldi. Ülke dışına çıkması halinde 200 milyon sterlinlik opsiyonuna dikkat çekildi.

Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Son dönemde adı sürekli olarak transfer iddialarıyla geçen Harry Kane için yeni gündem dikkat çekti. İspanyol AS Gazetesi; Kane için Real Madrid ve Barcelona isimlerini öne çıkardı.

Buna göre; Tottenham'ın ülke dışına çıkması halinde 200 milyon sterlin opsiyon koyduğu İngiliz forvet için hangi takımın daha şansı olduğu vurgulandı.
Barcelona ve Real Madrid konusu taraftarlara soruldu. İki kulübün de üst düzey bir forvet aradığı ve Kane için kariyerinde yeni bir büyük adım şansının geldiğine dikkat çekildi.

Öte yandan Harry Redknapp'ın da Kane konusunda Real Madrid ve Barça'da yer alabileceği sözleri anımsatıldı.

 

Devlerin Kane savaşı 200 milyon sterlin...

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