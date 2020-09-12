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HaberlerSüper Lig Haberleri DG Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
12.09.2020 - 12:18 |

DG Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelecek DG Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı için nefesler tutuldu. Yeni sezon heyecanıyla beklenen mücadele ne zaman? DG Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte taraftarların bilmesi gerekenler...

DG Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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DG Sivasspor, yeni sezon Süper Lig'in ilk maçında Alanyaspor'u ağırlayacak. Galibiyet için ter dökecek olan her iki takımın kıyasıya mücadele edecek. Peki DG Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

DG SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

DG Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Sivasspor ile Alanyaspor 7. randevuda

Süper Lig’in ilk haftasında Sivasspor ile Alanyaspor yarın oynanacak olan maçla birlikte 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 mücadelede Sivasspor’un 2 kez Alanyaspor’a karşı üstünlüğü bulunurken, turuncu-yeşillilerin de 1 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 12 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

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