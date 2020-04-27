Di Gennaro "Fiorentina olarak Fatih Terim'e hayrandık"

Fatih Terim'in Fiorentina'da yardımcılığını yapan Antonio Di Gennaro başarılı teknik adamla ilgili olarak İtalyan basınına övgü dolu açıklamalar yaptı.

Terim'in Galatasaray'da elde ettiği büyük başarıların ardından İtalya'ya geldiğini ifade eden Di Gennaro, ilk başta Fatih Terim'e karşı biraz çekingen olduğunu söyledi.

Terim ile çalışmaya başladıktan sonra kendisi için çok önemli bir deneyim kazandığını belirten Di Gennaro, "Sadece 5 ay içinde Fiorentina inanılmaz bir zıplama gerçekleştirdi. Tüm takım olarak Fatih Terim'e hayrandık. Floransa halkı da Fatih Terim'in oynattığı futbola aşık oldu ve hala da onu unutamıyorlar" dedi.