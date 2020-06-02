Di Napoli: "Beşiktaş'ı reddettiğim için bana aptal dediler"

Inter, Napoli ve Messina gibi kulüplerde forma giyen İtalyan eski futbolcu Arturo Di Napoli, Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıkladı. Anlaştıktan sonra karar değiştirdiğini söyleyen Arturo Di Napoli, çarpıcı itiraflarda bulundu.

İtalya'da Radio Musica Television'a konuşan Arturo Di Napoli, 2003 yılının yaz transfer döneminde Beşiktaş'ı reddettiği için kendisine aptal yakıştırması yapıldığını söyledi. İtalyan golcü bu karar sonrası bir süre kulüpsüz kaldığını anlattı.

'Beşiktaş ile anlaşmıştım"

"Beşiktaş ile 2003 yazında anlaşmıştım ancak İtalya'da kalmaya karar verdim. Beşiktaş'ı geri çevirdiğim için bana aptal dediler. Uzun bir süre kendime takım bulamadım."

"Inter'deki kararımdan da pişman oldum"

"Sonra Messina ile anlaştım. Messina'da büyük zorluklarla karşılaştık. Bunlara rağmen başarılı olmayı sağladık. Ben Inter'de oynarken Ronaldo geldi ve bana beşinci forvet olmayı teklif ettiler. Geri çevirdim ancak daha sonra bu kararımdan da pişman oldum."

46 yaşındaki Milano doğumlu Arturo Di Napoli, kariyeri boyunca çıktığı 446 maçta 137 gol ve 6 asist kaydetti. Inter'in altyapısında yetişen İtalyan golcü, 2012 yılında futbol hayatına nokta koydu.

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