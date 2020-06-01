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01.06.2020 - 07:00 |

Diagne: ‘Şampiyonlukla dönüyorum’

Galatasaray’daki geleceği merak konusu olan Mbaye Diagne, İtalyan basınına açıklamalar yaptı.

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ONUR DİNÇER

Club Brugge’de kiralık geçirdiği sezonun ardından Galatasaray’daki geleceği merak konusu olan Mbaye Diagne, İtalyan basınına açıklamalar yaptı. Tuttomercato’ya konuşan Senegalli futbolcu, “Brugge’de işler iyi gitmedi ama Türkiye’ye şampiyonlukla dönüyorum” dedi.
Diagne, “Gelişmeler istediğim şekilde olmadı ama futbol böyledir, her zaman istediğin gibi gitmez. Artık bundan sonra önüme bakacağım. Geçen sezona dair en azından Şampiyonlar Ligi’nde oynadım ve bu benim hayalimdi. Bu yüzden mutlu olduğumu söyleyebilirim. Şimdi Galatasaray’a dönüyorum. 2023’e kadar sözleşmem var. Türkiye’de lig yeniden başlayacak ve Galatasaray’ın sezonu bitirmesini beklemem gerekiyor. Sonra ne yapabiliriz, bakacağız” dedi. 

Diagne: ‘Şampiyonlukla dönüyorum’

Diagne: ‘Şampiyonlukla dönüyorum’

 

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