Diagne'den flaş açıklama! 'Galatasaray...'

2018/2019 sezonunun devre arasında, transferin son gününde 13 milyon euroya Galatasaray'a transfer olan ancak attığı gollere rağmen birçok hareketiyle de tepki toplayan Mbaye Diagne dönüş yolu gözlüyor.

Bir dönem Fatih Terim'le de sorun yaşayan, hatta şampiyonluk kutlamalarına da katılmayan 28 yaşındaki forvet, Dakar'dan kulübüne mesaj yolladı.

"'Maaşı yüksek olanlar gönderilecek' diye duydum"

İngiliz Gazetesi The Guardian'a konuşan başarılı forvet Club Brugge'de yaşadığı sorunlardan Galatasaray'a ve transfere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten ve dönmeyi çok istediğini söyleyen Diagne, "Orada çok mutluydum. En mutlu olduğum yer diyebilirim. Ancak beni şu ana kadar kimse aramadı. Bazı kişilerden 'Maaşı yüksek olanlar gönderilecek' sözünü duydum ama kim kastediliyor bilmiyorum. Şu an gerçekten futbol oynamaya açım. İnanılmaz hırslıyım." dedi.