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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Dick Advocaat, Orkun Kökçü'nün Arsenal'e transferini açıkladı
10.03.2020 - 15:43 |

Dick Advocaat, Orkun Kökçü'nün Arsenal'e transferini açıkladı

Feyenoord Teknik Dirketörü Dick Advocaat, Orkun Kökçü'nün Arsenal'e transferini doğrulayarak, "Öyle görünüyor ki okuduklarım doğru" dedi.

Dick Advocaat, Orkun Kökçü'nün Arsenal'e transferini açıkladı
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

A Milli Takım'ın gelecek vaadeden oyuncularından biri olarak gösterilen Orkun Kökçü için Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat flaş açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam Orkun Kökçü'nün Arsenal'e olası transferi hakkında, "Öyle görünüyor ki Orkun Kökçü hakkında okuduklarım doğru" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Daily Mail gazetesi, Arsenal'in Orkun Kökçü için 23 milyon sterlin önerdiğini ve transferin bitme aşamasına geldiğini iddia etmişti. Arsenal'in EURO 2020 öncesi genç oyuncuyla sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.

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Ayrıca Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın da Orkun Kökçü için ısrarcı olduğu ve transferin bir an önce resmiyet kazanmasını istediği belirtildi. 

Ayrıca haberde Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılmak istemesi durumunda yıldız oyuncuya izin verileceği ifade edildi.

Dick Advocaat, Orkun Kökçünün Arsenale transferini açıkladı

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