Dick Advocaat, Orkun Kökçü'nün Arsenal'e transferini açıkladı

A Milli Takım'ın gelecek vaadeden oyuncularından biri olarak gösterilen Orkun Kökçü için Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat flaş açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam Orkun Kökçü'nün Arsenal'e olası transferi hakkında, "Öyle görünüyor ki Orkun Kökçü hakkında okuduklarım doğru" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Daily Mail gazetesi, Arsenal'in Orkun Kökçü için 23 milyon sterlin önerdiğini ve transferin bitme aşamasına geldiğini iddia etmişti. Arsenal'in EURO 2020 öncesi genç oyuncuyla sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.

Ayrıca Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın da Orkun Kökçü için ısrarcı olduğu ve transferin bir an önce resmiyet kazanmasını istediği belirtildi.

Ayrıca haberde Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılmak istemesi durumunda yıldız oyuncuya izin verileceği ifade edildi.