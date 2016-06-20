Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Didi Rize Stadı'nda hibrit çime geçiliyor
20.06.2016 - 14:46 | | İHA

Didi Rize Stadı'nda hibrit çime geçiliyor

Beşiktaş’ın ardından Çaykur Rizepor'da, Rize Didi Stadyumu’nda hibrit çim sistemine geçiyor.

Didi Rize Stadı'nda hibrit çime geçiliyor
ABONE OL

Türkiye’de ilk kez Beşiktaş’ın Vodafone Arena Stadyumu'nda uyguladığı hibrit çim sistemi Rize Didi Stadyumu’nda da uygulanacak. Çaykur Rizespor'un Stadyumu Türkiye’nin drenaj sistemi en iyi stadyumlarından bir tanesi olmasına rağmen Rize’nin aşırı yağış alması ve yüksek nem çimlerin erken bozulmasına neden oluyordu. Uygulaması başlanılan hibrit çim sistemi ile sahanın zemini Rize’nin iklim koşullarına uygun hale getirilerek daha uzun ömürlü ve güçlü bir çim sistemine kavuşmak amaçlanıyor.

TÜRKİYE’DE İKİNCİ OLACAK

Hibrit dönüşümü için mevcut çimler sökülerek zemini oluşturacak kumun serilmesine başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan ilgili firmanın mühendislerinden Melihşah Özdemir, hibrit sistemin birçok avantajı bulunduğunu ifade ederek “Hibrit çim teknolojisinde çim ipliklerden oluşuyor. Bu iplerin 2 santimi yüzeyde 18 santimi kumda kalacak şekilde ekiliyor. Bu iplerin yanına doğal çim ekildiğinde çimin kökü bu 18 cm’lik ipe sarılacak. Bu şekilde çim çok daha sağlam olarak zemine tutunacak. Kopmalar olmayacak. Çimler daha sıkı olacak. Futbolcuların sakatlanma riskleri azalacak. Avrupa’da bu sistemi uygulayan stadyumlar bir hayli yaygın. Türkiye’de ise Rize Yeni Şehir Stadyumu bu sistemi uygulayan ikinci stat olacak” dedi.

SEZONA YETİŞECEK

Özdemir, uygulamanın bir ay içerisinde tamamlanarak sahanın sezona yetiştirileceğini belirterek, “Bu sistemi uygularken yüzeyde yüzde yüz kum uyguluyoruz. Kum kuru havalarda dağılır ama yağışlı ve nemli havalarda sıkı olur ve dağılma riski azalır. Rize’nin hava şartlarına göre en ideali kum uygulaması. Kum uygulamasının ardından çim ekimini yaparak ardından özel makineler getirilip hibrit çim ekimi yapılacak. Bir ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi
    Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi    
  2. West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi
    West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi
  3. Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi
    Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi
  4. Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
    Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
  5. Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sıradaki Haber