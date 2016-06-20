Didi Rize Stadı'nda hibrit çime geçiliyor

Türkiye’de ilk kez Beşiktaş’ın Vodafone Arena Stadyumu'nda uyguladığı hibrit çim sistemi Rize Didi Stadyumu’nda da uygulanacak. Çaykur Rizespor'un Stadyumu Türkiye’nin drenaj sistemi en iyi stadyumlarından bir tanesi olmasına rağmen Rize’nin aşırı yağış alması ve yüksek nem çimlerin erken bozulmasına neden oluyordu. Uygulaması başlanılan hibrit çim sistemi ile sahanın zemini Rize’nin iklim koşullarına uygun hale getirilerek daha uzun ömürlü ve güçlü bir çim sistemine kavuşmak amaçlanıyor.

TÜRKİYE’DE İKİNCİ OLACAK

Hibrit dönüşümü için mevcut çimler sökülerek zemini oluşturacak kumun serilmesine başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan ilgili firmanın mühendislerinden Melihşah Özdemir, hibrit sistemin birçok avantajı bulunduğunu ifade ederek “Hibrit çim teknolojisinde çim ipliklerden oluşuyor. Bu iplerin 2 santimi yüzeyde 18 santimi kumda kalacak şekilde ekiliyor. Bu iplerin yanına doğal çim ekildiğinde çimin kökü bu 18 cm’lik ipe sarılacak. Bu şekilde çim çok daha sağlam olarak zemine tutunacak. Kopmalar olmayacak. Çimler daha sıkı olacak. Futbolcuların sakatlanma riskleri azalacak. Avrupa’da bu sistemi uygulayan stadyumlar bir hayli yaygın. Türkiye’de ise Rize Yeni Şehir Stadyumu bu sistemi uygulayan ikinci stat olacak” dedi.

SEZONA YETİŞECEK

Özdemir, uygulamanın bir ay içerisinde tamamlanarak sahanın sezona yetiştirileceğini belirterek, “Bu sistemi uygularken yüzeyde yüzde yüz kum uyguluyoruz. Kum kuru havalarda dağılır ama yağışlı ve nemli havalarda sıkı olur ve dağılma riski azalır. Rize’nin hava şartlarına göre en ideali kum uygulaması. Kum uygulamasının ardından çim ekimini yaparak ardından özel makineler getirilip hibrit çim ekimi yapılacak. Bir ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.