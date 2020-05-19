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19.05.2020 - 12:01 | | İHA

Diego Angelo, Kayserispor’u kümede tutacaklarına inandıklarını söyledi

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı stoperi Diego Angelo, Kayserispor’u kümede tutacaklarına inandıklarını söyledi.

Diego Angelo, Kayserispor’u kümede tutacaklarına inandıklarını söyledi
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, devre arasında Antalyaspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı başarılı ve tecrübeli futbolcu Diego Angelo geçtiğimiz günlerde Kayseri’ye gelerek takımla birlikte çalışmaların başladı.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerin ardından ailesi ile birlikte Antalya’ya giden Diego Angelo, 40-45 gün Antalya’dan kaldıktan sonra yeniden Kayseri’ye geldi. Antrenmanlardaki isteği ve hırslı ile dikkat çeken Diego Angelo Sarı-Kırmızılı takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.
Diego Angelo, “Kayseri'yi ve Kayserispor ailesini seviyorum. Ligde kalan son 8 maçımızda elimizden geleni yapacağız ve bu takım ligde kalacak. 8 maçta gerekli puanları toplayacağız. Biz takım olarak havlu atmadık. Bu süreçte hep bir aradayız. Kayserispor'un başarısı için çalışıyoruz. Kayserispor her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.

Diego Angelo, Kayserispor’u kümede tutacaklarına inandıklarını söyledi

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