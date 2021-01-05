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05.01.2021 - 00:29 |

Diego Costa Türkiye'den gelen teklifleri reddetti! Yeni adresi...

Türk ekipleriyle ismi anılan Diego Costa'nın yeni takımı merak konusu oldu. Atletico Madrid'den ayrılan yıldız golcü Türkiye ve Brezilya'dan gelen transfer teklifleri kabul etmedi.

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Atletico Madrid'den Geçtiğimiz günlerde ayrılan Diego Costa'nın yeni takımı merak konusu oldu. Costa yeniden Premier Lig'de forma giymek istiyor.

SkySports'un haberine göre, Brezilya asıllı İspanyol santrfor Türkiye ve Brezilya'dan gelen transfer tekliflerini kabul etmedi. İngiliz basını Wolverhampton'ın Costa ile ilgilendiğini yazarken tecrübeli golcü gelecek teklifleri beklemeye çekildi.

Daha önce Premier Lig'de Chelsea forması giyen Diego Costa, 120 maçta 59 kaydetti.

Kişisel sebeplerden dolayı Atletico'dan ayrılan 32 yaşındaki Costa, ilk olarak Aralık 2006'da imza attığı İspanyol ekibinde 2010-2014 yıllarında forma giymiş ve 2018'de tekrar takıma dönmüştü.

Madrid ekibinde 215 maça çıkan ve 83 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, birer lig, Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

Diego Costa Türkiyeden gelen teklifleri reddetti Yeni adresi...

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