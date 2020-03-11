Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Dilaver Mutlu: “Burada yenilmemek önemliydi”
11.03.2020 - 17:11 |

Dilaver Mutlu: “Burada yenilmemek önemliydi”

TFF 1. Lig’in 27. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Menemenspor’da Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu, bu deplasmanda kaybetmemenin önemli olduğunu söyledi.

Dilaver Mutlu: “Burada yenilmemek önemliydi”

Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşan ve 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrılan Menemenspor’da Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ümraniyespor’un son haftalarda çok formda olduğunu ifade eden Mutlu, “Bugün son haftaların formda takımlarından biriyle oynadık. Yeni hocayla iyi bir çıkış yakalamışlardı. Zor olacağını maçtan önce de ifade etmiştik. Maçın hakkı beraberlikti. İlk yarı Ümraniyespor iyi oynadı gibi göründü ama ikinci yarı hakimiyet bize geçti. Dışarıda rakibini yenemiyorsan yenilmemek de önemli. Çocukları tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. 90. dakikaya kadar mücadele ettiler. Ümraniyespor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun’dan koronavirüsü ile ilgili ilginç açıklama!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Divan Kurulu'nda Özbek-Cengiz düellosu...

Divan Kurulu'nda Özbek-Cengiz düellosu...

Bülent Uygun’dan koronavirüsü ile ilgili ilginç açıklama

Bülent Uygun’dan koronavirüsü ile ilgili ilginç açıklama

EuroLeague ve EuroCup’ta 5 maç İtalya dışında oynanacak

EuroLeague ve EuroCup’ta 5 maç İtalya dışında oynanacak

Mesut Bakkal'dan "teşvik primi" savunması

Mesut Bakkal'dan "teşvik primi" savunması

Sıradaki Haber