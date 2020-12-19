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19.12.2020 - 21:36 |

Dimitrios Pelkas: "Golümüz ofsayt değil"

Süper Lig'de Gaziantep'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas açıklamalarda bulundu.

Dimitrios Pelkas: "Golümüz ofsayt değil"
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Süper Lig'de Gaziantep'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas açıklamalarda bulundu.

"Şu anda konuşma zamanı değil. Kafamızı önümüze eğip daha fazla savaşma zamanı. Birlik olmamlız, daha çok çalışmamız gerekiyor. Taraftarımıza mutluluk veremiyoruz, bunun farkındayız. Takımın içinde bulunduğu durum gerçekten iyi değil. Çözüm bulmalıyız."

"Soyunma odasında gördüm, bir fotoğraf vardı. Golümüz ofsayt değil. Ben sahada da fark ettim. Mame'ye de yapılan bir penaltı var. VAR sistemi varken bu hatalar nasıl yapılıyor?"

Dimitrios Pelkas: Golümüz ofsayt değil

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