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21.08.2020 - 14:29 | | İSTANBUL (AA)

Dinamo Kiev, Kayserispor'dan ayrılan Artem Kravets'i transfer etti

Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı, Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan golcü futbolcu Artem Kravets'i renklerine bağladı.

Dinamo Kiev, Kayserispor'dan ayrılan Artem Kravets'i transfer etti
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Dinamo Kiev Kulübü, 31 yaşındaki Ukraynalı milli forvet Kravets ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kariyerine Dinamo Kiev'de başlayan Kravets, Arsenal Kiev, Stuttgart ve Granada'da kiralık olarak oynadıktan sonra 2018'de Kayserispor'a imza atmıştı. Tecrübeli futbolcu, Kayserispor kariyerinde çıktığı 63 resmi maçta 21 gol kaydetmişti.

Dinamo Kiev, Kayserispordan ayrılan Artem Kravetsi transfer etti

 

 

 

 

  

Skorer Mutfak - 21 Ağustos 2020
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