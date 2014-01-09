09.01.2014 - 11:16 | | DHA
Diouf'a Tayfun Korkut engeli!
Almanya'nın Hannover 96 takımında oynayan 26 yaşındaki forvet oyuncusu Mame Biram Diouf'a Cardiff City'den gelen transfer teklifi Hannover'ın Türk teknik direktörü Tayfun Korkut'a takıldı.
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler
Genç teknik adam, takımının en önemli gol silahı olan ve Hannover 96 forması ile 64 maçta 32 gol atan Senegalli oyuncuyu kesinlikle bırakma niyetinde değil. Konu ile ilgili açıklama yapan Tayfun Korkut, "Kaliteye sahipsek, onu korumamız gerekir. Diouf, yeri kolay doldurulamayacak bir oyuncu. Ayrıca Diouf da şu an takımdan ayrılmak istemiyor" dedi.