Diouf'a Tayfun Korkut engeli!

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler



Genç teknik adam, takımının en önemli gol silahı olan ve Hannover 96 forması ile 64 maçta 32 gol atan Senegalli oyuncuyu kesinlikle bırakma niyetinde değil. Konu ile ilgili açıklama yapan Tayfun Korkut, "Kaliteye sahipsek, onu korumamız gerekir. Diouf, yeri kolay doldurulamayacak bir oyuncu. Ayrıca Diouf da şu an takımdan ayrılmak istemiyor" dedi.