Diplomasız hoca dönemi

Bir dönem kamuda istihdamın yüzde 65’ini oluşturan lise mezunları, bugün olanaktan %20 oranında yararlanabiliyor. Futbolda ise büyük sorumluluk gerektiren antrenörlük ve teknik direktörlük için herhangi bir diplomaya gerek görülmüyor.

Futbol Geliştirme Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, öğrenim koşullarındaki dikkat çekici yumuşatılmanın görevde olmadığı bir dönemde gerçekleştirildiğini belirtirken, buradaki amacın, profesyonel futbol kariyerleri sırasında yıllarca öğrenimden uzak kalanların sonunda antrenörlük yapabilmesinin yolunun açılması olduğunu bildirdi.

‘Yük çok fazla’

Tolunay Kafkas, Türkiye’de UEFA Pro Lisans sahibi 596 antrenör bulunduğunu, bu antrenörlerin her aşamada gelişimini ve futbola katkılarını artırmak üzere sürekli eğitim programları uyguladıklarını söyledi ve şöyle devam etti:

“Antrenör iyi bir lider, iyi bir yönetici ve iyi bir teknisyendir. Antrenör takım kurar, yetenek tespit ve değerlendirmesini yapar. Türkiye özelinde ise antrenörün yükü ağır ve işi daha zor. Kendi işlerinin yanı sıra birçok sorunu çözmesi, sıkıntıyı önlemesi gerekiyor.”

‘Sisteme giriyoruz’

Direktörlüğün, teknik vizyon ve becerilerin dışında iletişim ile finans konusunda da bilgi gerektirdiğini vurgulayan Tolunay Kafkas, konuya ‘Sportif Direktör’ kavramıyla yaklaşırken, “İngiltere’de transferi menajer (bizdeki teknik direktör) yapıyor. Açıkçası finansal becerilere sahip değiliz. Ancak yakın zamanda sportif direktörlük programını devreye sokacağız. Burada kurs, seminer ve konferanslarda finans, uluslararası ilişkiler, hukuk, marka yönetimi, iletişim, strateji, kulüp yönetimi gibi konular yetkin kadroların katılımıyla ele alınacak. İtalya uygulamaya başladı. Şimdi biz de sisteme giriyoruz.”

Geliştirme Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Kafkas, kadrosunda yurt genelini tarayan 60 antrenörle birlikte çalıştıklarını da bildirdi. Yaş gruplarında yeni yetenekleri keşfettiklerini, ancak Türk futbolunun gelişmesi için bu tür çalışmaların sistematik olarak kulüplerde gerçekleşmesi gerektiğinin de altını çizdi.

‘Başarılı olacaktır’

Türk futbolunun gelişmesi için geçmişten günümüze çok değerli antrenörlerin hizmet verdiğine dikkat çeken Kafkas, “Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, Samet Aybaba hocalarımızı saygıyla selamlıyoruz. Şimdi yeni kuşak antrenörler de devrede. Okan Buruk, Sergen Yalçın gibi... Emre Belözoğlu’nun da başarılı bir antrenör olacağına inanıyorum” dedi.