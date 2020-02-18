Dirar’ın üzüntüsü

Sarı-lacivertlilerde sezon başından beri sol bekte kalan Nabil Dirar, eski mevkiine dönmek istiyor. Sağ kanatta daha verimli olduğunu bilen Faslı futbolcu, Hasan Ali Kaldırım’ın yokluğunda sol bekte mecburen oynuyordu.

Hatta bir dönem kasığında da sorunu olan Dirar, Hasan Ali’nin yokluğunu beklemek zorundaydı.

Son Ankaragücü deplasmanında da artık sağ kanada geçmek isteyen tecrübeli oyuncu, ikinci yarının başında kendi mevkiine dönmüştü.

Sadece Serdar Aziz

Galatasaray’da oynadığı dönemde sık sakatlandığı için eleştirilen Serdar Aziz, sarı-lacivertli forma altında istikrarlı bir tablo ortaya koyuyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon takımın savunma hattında sabit kalan tek isim oldu.

Sezon başında elindeki çatlak sebebiyle takımdan ayrı kalan Serdar, bulduğu ilk fırsatta tekrar formayı aldı ve bırakmadı. Yanındaki partneri sürekli değişse de Serdar sabit oynayan tek isim oldu. Zanka, Rami, Falette ve Jailson gibi isimlerle oynayan Serdar savunmanın lideri konumunda.

20 Ekim’deki Denizlispor maçıyla ilk 11’e dönün futbolcu o tarihten bu yana tüm lig maçlarında ilk 11’de forma giydi. 14 maçta üç de gol kaydederken takımına katkı sağladı.

Dirar'ın görüntüleri