Dirk Kuyt'tan Fenerbahçe kararı!

Sarı-lacıvertli forma altında geçirdiği üç sezonda camiada çok güzel anılar bırakan Dirk Kuyt, Kanarya'ya destek olmaya devam ediyordu. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşını telefonla arayarak yeni sezon için destek istediği ortaya çıkmıştı.

Feyenoord ile yardımcı hocalık konusunda sözleşme imzalayan Hollandalı yıldızın, "Sen ve Volkan benim yakın dostlarımızsınız. F.Bahçe'nin bendeki yeri çok ayrı. Size her türlü desteği vermeye hazırım" dediği ifade edilmişti.

Hollandalı eski golcü Dirk Kuyt, flaş bir karara imza attı ve Feyenoord'dan ayrılmaya karar verdi. Teknik direktörlük kariyerini kişisel nedenlerle beklemeye alan Kuyt'ın, eşiyle aldığı boşanma kararının bunda etkili olduğu ifade ediliyor.

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