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08.03.2017 - 11:15 | | AA

Dirk Nowitzki 30 bin sayı barajını geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'in Alman yıldızı Dirk Nowitzki, Los Angeles Lakers'ı 122-111 yendikleri maçta attığı sayılarla NBA kariyerinde 30 bin sayı barajına ulaştı.

Dirk Nowitzki 30 bin sayı barajını geçti
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NBA'e 3 maçla devam edildi. Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı Lakers'ı 122-111 mağlup ederek üst üste 3. olmak üzere 27. galibiyetini aldı.

Mavericks'in karşılaşmadaki en skorer ismi Nowitzki, attığı 25 sayıyla NBA kariyerinde 30 bin 5 sayıya ulaştı. Tecrübeli basketbolcu, Kerim Abdülcabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan ve Wilt Chamberlain'in ardından NBA'de 30 bin sayı barajını geçen 6. isim oldu.

Seth Curry 18, Yogi Ferrell 16, Wesley Matthews 15 sayıyla Batı Konferansı 10'uncusu Mavericks'in galibiyetine katkı sağladı.

D'Angelo Russell ve Jordan Clarkson'ın 22'şer sayı attığı Batı Konferansı sonuncusu Lakers'ta Julius Randle ise 13 sayı, 18 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.

Portland, Westbrook'un 58 sayısına rağmen galip

Portland Trail Blazers, Chesapeake Energy Arena'da konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 126-121 yenerek art arda 3. olmak üzere 27. galibiyetini elde etti.

Batı Konferansı'nda 9. sırada yer alan Trail Blazers'ta Allen Crabbe 23, Damian Lillard 22, CJ McCollum 21 sayı üretti.

Arka arkaya 4'üncü, sezonun 29'uncu mağlubiyetini yaşayan Thunder'da kariyer rekoru kıran Russell Westbrook'un 58 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 121-126

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 122-111

Phoenix Suns-Washington Wizards: 127-131

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