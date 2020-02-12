Divan Kurulu'nda Metin Öztürk'ten Gomis tepkisi!

Galatasaray’da olası bir seçim durumunda Başkan aday olacağı konuşulan Metin Öztürk’ten yönetime eleştiri geldi.

Divan kurulunda konuşan Öztürk, “Bugünkü bir gazetemizde benim de çok değer verdiğim, yöneticimiz Sayın Yusuf Günay'ın bir demeci var. Mevcut yönetimin Florya arazisinin geri alınmasını sağladığını hatırlatan Yusuf Günay, ‘Bizim bütün başarılarımızın mimarı noktasında olan, ev sahipliği yapmış, Galatasaray için anıları olan bir yeri tekrar kazandırmanın, tapusunu almanın hiç önemi yok mu?’ demiş ve takdir istemiş. Kendisi çok haklı ve bu konuda ben şahsen Sayın Mustafa Cengiz yönetimini takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

"50 milyon euro ekstra borçlandık"

Öztürk şöyle devam etti: “Peki bu önemli kazanımın yanında, yönetimin başarısız transfer hamleleri sebebiyle, sadece 1 yılda 3 Florya parası kadar borçlanmamıza ne demeli? Fatih Hocaya "Baba" diyen, taraftarın sevgilisi Gomis'ten Falcao'ya gelen süreçte, Gomis'in alternatifi futbolcularla yapılan kontratlarla, sadece tek bir forma, tek bir mevki için 50 milyon euro ekstra borçlandık. Şimdi de, çarkı çevirebilmek için her hafta hisse satıyoruz. Bu mu başarı?”

GOMİS'İN MARSİLYA GÜNLERİ...