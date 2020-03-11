Divan Kurulu'nda Özbek-Cengiz düellosu...

Galatasaray Divan Kurulu'nda sert tartışmalar yaşandı.

Toplantıda söz alan eski başkan Dursun Özbek, "Sayın Günay 'Paranın yeri hazır. Futbolcular herkes bu parayı bekliyor. Biz hisse satışından kaynaklanan parayı sana verelim. Geriye kalanı bize vade yap' dedi. Ben de 'satın hisseleri benim paraları verin' dedim. Dediler ki biz satmayız. Biz sana vekalet verelim sen sat dediler. 'Dursun Özbek hisseleri sattı' sloganını söyleyebilmek için bu teklifi yapmışlar. Bunu söyleyenleri de kınıyorum. Çünkü G.Saray Spor Kulübü KAP'a yaptığı açıklamalarda doğrusunu yazmıştır. Bana verdikleri vekaletin ne anlama geldiğini anladım. Sayın başkan paranız vardı, Yusuf Günay da oradaydı. 'Hisse satarak biz bunu karşılayabiliriz' dediniz" diye konuştu.

Başkan Mustafa Cengiz yanıt verdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise Dursun Özbek'in açıklamalarına sert yanıt verdi. Cengiz şöyle konuştu: "Kürsüye çıkmayacaktım, fakat eski başkan öyle bir sunum yaptı ki şok yaşadım. 20 Ocak 2018'de seçim yapıldı. 24 Ocak devir teslim. Bu 4 gün arasında yönetim kurulu toplanıyor, yüzde 4'e yakın hisseyi rehin ediyor. Bu arada Emlak Konut 19 milyon euroluk ekstra bir teminat alıyor. Biz kendisinden devir-teslim alırken kendisi bu borcun ailesinin rızkı olduğunu ifade etti, haklıdır. Biz buraya geldiğimizde doğalgaz ve elektriğin kapanması tehlikesi vardı. Binlerce haciz kapımızda duruyordu.

"Allah kimsenin ocağına haciz düşürmesin"

1 milyar TL'lik rakamı UEFA'dan hallettik. Bu arada öyle bir anlattı ki, bir de onu tuzağa düşürmüşüz. Senin elinde zaten hisseler. Allah kimsenin ocağına haciz düşürmesin. 124 milyon TL bizim hesaplarımızda alacağımız birikti. Biz bu parayı yalvardık alamadık. 'Siz Dursun Özbek'le anlaşmazsanız bu parayı serbest bırakmazsanız' dediler. Bir de kendisini tuzağa düşürdüğümüzü söylüyor.

Yusuf Günay: Kulaklarıma inanamadım

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi. Günay yaptığı açıklamada "Kulaklarıma inanamadım. Sayın başkan bu doğru değil. Bunu söylerken hicap duyuyorum. Siz zaten hisselerin 3.97'sine rehin koydurmuştunuz" diye konuştu.