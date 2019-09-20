Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMke Ankaragücü Haberleri Diyadin: Takımdaki kırılgan yapıyı çözmemiz gerekiyor
20.09.2019 - 11:33 |

Diyadin: Takımdaki kırılgan yapıyı çözmemiz gerekiyor

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, takımda kırılgan bir yapı olduğunu, bunu çözmeleri gerektiğini söyledi.

Diyadin: Takımdaki kırılgan yapıyı çözmemiz gerekiyor
ABONE OL

Tecrübeli teknik direktör, Süper Lig'in 5. haftasında yarınki Fenerbahçe maçı öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Takımdaki sorunlara değinen Metin Diyadin, "İlk maça kısıtlı kadro nedeniyle ilk 11'i bozmadan çıktık. Burada kırılgan bir yapı var. Bunu çözmemiz gerekiyor." dedi.

Diyadin, sarı-lacivertli ekiple yapacakları maça ilişkin "Fenerbahçe deplasmanı, en üst seviye takımlar için de Avrupa takımları için de her zaman zor bir deplasmandır. Hele de moral ve motivasyonu üst düzeyde olduğunda daha da zorludur. Ancak futbol 11'e 11 oynandığı sürece oyuncularım o mücadeleyi verir. Bazı maçlarda sonuçlar önemli olmayabilir. Mücadele azmi ve isteği çok önemlidir. O burada biraz zayıf. " değerlendirmesinde bulundu.

 

Kadroda değişiklik olabilir

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Fenerbahçe maçında kadroda değişiklik yapabileceğini söyledi.

Karşılaşma öncesinde yeni bir planlama yapacaklarını belirten Diyadin, şöyle konuştu:

"Bazı oyuncuların ruh halleri zaten uygun değil. Sadece tek istediğim, yaşı ya da nerede oynadığı önemli değil, her şeyiyle oynayan oyuncu. Ankaragücü camiasında böyle oyuncularla oynamak gerektiğini düşünüyorum. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama insanlar kendini de kaybetmeyecek, kendi durumunu da; bu önemlidir. Herkes de bu bilinçle hareket etmek zorundadır."

    Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı
      Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı
    2. Galatasaray'da sonuçlar negatif
      Galatasaray'da sonuçlar negatif
    3. 10. Red Bull X-Alps için kayıt süreci başladı
      10. Red Bull X-Alps için kayıt süreci başladı
    4. TFF 1. Lig'de 127 yabancı oyuncu forma şansı buldu
      TFF 1. Lig'de 127 yabancı oyuncu forma şansı buldu
    5. Murat Sancak: Hedef play-off finali
      Murat Sancak: Hedef play-off finali



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mert Günok Başakşehir kalesine duvar ördü

    Mert Günok Başakşehir kalesine duvar ördü

    Sammy Mejia: En çok yemeklerini özleyeceğim

    Sammy Mejia: En çok yemeklerini özleyeceğim

    Sörloth, eski takımı Crystal Palace kadar gol attı

    Sörloth, eski takımı Crystal Palace kadar gol attı

    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı

    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı

    Sıradaki Haber