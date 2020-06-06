Erkekler dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda 1 numarada yer alan SÄ±rpÂ tenisÃ§i Novak Djokovic, 24 AÄŸustos'ta baÅŸlamasÄ± planlanan ABD AÃ§Ä±k'a katÄ±lmaÂ konusunda kararsÄ±z olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Erkeklerde dÃ¼nya 2 numarasÄ± Ä°spanyol Rafael Nadal'Ä±n, yeni tipÂkoronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n dÃ¼nya genelinde en Ã§ok yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kentlerÂ arasÄ±nda yer alan New York'ta dÃ¼zenlenmesi planlanan organizasyonaÂ katÄ±lamayabileceÄŸine yÃ¶nelik hafta iÃ§i yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalara, Djokovic'ten deÂ destek geldi.

Ãœlkesinin televizyon kanalÄ± Prva TV'ye konuÅŸan 33 yaÅŸÄ±ndaki Djokovic,Â ABD AÃ§Ä±k'Ä±n ertelenmesi konusunun tenis gÃ¼ndemindeki en Ã¶nemli madde olduÄŸunuÂ belirterek, "DÃ¼nya tenisinin Ã¶nemli organizatÃ¶rleriyle telefon konuÅŸmasÄ± yaptÄ±m.Â Herkes tenis sezonunun devam etmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Ã–zellikle ABD AÃ§Ä±k'Ä±nÂ dÃ¼zenlenmesi konusunda bÃ¼yÃ¼k bir bilinmezlik var." dedi.Â

ABD AÃ§Ä±k'Ä± daha Ã¶nce 3 kez kazanan Novak Djokovic, bu yÄ±lÂ organizasyona katÄ±lacak tenisÃ§ilerden hijyen konusunda bÃ¼yÃ¼k Ã¶zveri beklendiÄŸiniÂ vurgulayarak, "Bizi, uygulayacaklarÄ± kurallar ve bunlara saygÄ± gÃ¶sterilmesiÂ zorunluluÄŸu konusunda bilgilendirdiler. Ama bu kurallarÄ±n neredeyse hepsi,Â uygulanmasÄ± imkansÄ±z ÅŸeyler. Mesela, Manhattan'Ä±n iÃ§ine asla girmememiz,Â havaalanÄ±ndaki otellerde konaklamamÄ±z, her hafta en az 2-3 kez koronavirÃ¼sÂ testine girmemiz gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yorlar. AyrÄ±ca antrenmana yanÄ±mÄ±zda en fazlaÂ bir kiÅŸi getirmemize izin veriliyor. Benim ekibimde antrenÃ¶rÃ¼m, fizyoterapistimÂ ve formda kalmamÄ± saÄŸlayan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±m var. Bu kurallara uymak gerÃ§ektenÂ imkansÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TenisÃ§ilerin bu koÅŸullara ayak uydurmasÄ±nÄ±n zor olacaÄŸÄ±nÄ± kaydedenÂ Djokovic, "Bu kurallar Ã§ok sert ve organizasyona katÄ±lma konusunda kararsÄ±zÄ±m.Â Ama finansal nedenler, devam eden kontratlar nedeniyle organizatÃ¶rlerinÂ turnuvanÄ±n devam etmesi yÃ¶nÃ¼ndeki Ä±srarlarÄ±nÄ± anlayabiliyorum. Neler olacaÄŸÄ±nÄ±Â hep birlikte gÃ¶receÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

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