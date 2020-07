Doç. Dr. Lütfü Savaş, Milliyet'e anlattı: 'Bunu kimse düşünmüyordu'

NEVZAT DİNDAR - ÖZEL RÖPORTAJ

53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkan Hatayspor’un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, takımın bir tarzının olacağını söyledi.

Dile kolay. 53 yıllık bir özlemdi Süper Lig.. TFF 1. Lig’de şampiyon Hatayspor’un Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, hayalini açıkladı. Hatay Belediye Başkanı olan ve futbola tutkusu ile bilinen Savaş, özel maçta olsa Barcelona’yı kente getirmek istediğini söyledi.

En az 7 transfer yapacaklarını ve takımın iskeletini koruyacaklarını söyleyen Savaş, Süper Lig’de yer almalarının kentin tanıtımı için önemine dikkat çekti. Savaş, Hatayspor’un Süper Lig’de kişiliği ve kimliği ile bir tarzı olacağının altını çizdi. Savaş’ın Milliyet’e yaptığı özel açıklamalar şöyle:

- 53 yıllık Süper Lig özlemini giderdiniz. Bu hedefi ne zaman koydunuz?

- Hatayspor seyircisi 1. ligi bile ağzına almazken Süper Lig ile buluştu. Biz takımı alana kadar Hatayspor ikinci ve üçüncü ligde gidip gelen, düştüğünde üzülünen, ikinci lige çıktığında mutlu olunan bir oluşumdu. Ben 14.5 yıldır Hatayspor’a destek veriyorum. Bir ara kızdım ve bıraktım 3., 4. ayda kapımızı çaldılar, “Başkanım sensiz bu iş olmuyor” dediler. Bu işin sırrı geldiğimiz gün program yaptık, hemen stratejiyi belirledik. İlk senemizde biz play-off oynadık. İkinci yılımızda direkt çıktık. Üçüncü yılımızda birinci ligde üçüncü olup play-off’ta 5-4 mağlup olduk penaltılarla. 4. yılımızda Süper Lig’e yükseldik. Burada benim hamiliğimde iş oluyor ama yönetimdeki arkadaşlar isimsiz kahramanlar. Ben sadece oyun kuruculuk yapıyorum. Finans konusunda destek oluyorum. Para buluyorum. Yönetici arkadaşlarımızın çoğu genç. Kimi Galatasaraylı, kimi Fenerbahçeli, kimi Beşiktaşlı ama artık hepsi Hataysporlu.

- Nasıl bir sistem planlıyorsunuz?

- Takımda yapılanma yapıyoruz. Bunun 3 boyutu var. Birincisi tesisleşme ve altyapı. İkincisi istikrarı bozmadan bu takımın iskeletini koruyacağız. Üçüncüsü de kurumsallaşma. Har vurup harman savurmadan bütçemizi götürmek. Süper Lig ile ilgili çalışmaları bizim iki arkadaşımız organize ediyor. Fatih Kavlak hocamızı sportif direktör yaptık. Bu takımı kuran kişi. Gökhan Zan da yardımcısı olacak. Beraber çalışacaklar. Hem A takımın hem de altyapının patronu olacaklar.

- Hoca için nasıl bir çalışmanız var?

- Sistemimiz olsun istiyoruz. Hocamızın o sistemi kabul ettirecek bir potansiyel olmasına önem veriyoruz. Hatayspor’un 4 yıldır devam eden oyun sisteminde bir istikrar vardı. Bunun gibi bir sisteme imza atmak hedefimiz. Kişiliği ve kimliği olacak takımın. Bir tarzı olacak.

- İlk etapta yerli-yabancı kafanızda kaç transfer yapmak var?

- Şu anda en az 7 transfer düşünüyoruz. Bunların hepsi de yabancı. Bizde yerli arkadaşlar var gayet iyi. Yabancılar da var. Yüzde 70’i takımda kalır. Önümüzdeki süreçte birkaç tane çok iyi, takımı sürükleyecek tecrübeli oyuncu alacağız. Genç takviyesi de yapacağız. Takımın yaş ortalaması 32-33 olsun istemiyoruz. 27-28 olabilir.

- Barcelona hikayesi nedir?

- Benim temennim o. 4 yıl önce Hatayspor Süper Lig’e çıkacak desek herkes gülerdi. O hedeften çok daha da net bir hedef Barcelona ile oynamak. En kötü ihtimalle özel maça çağırırsınız. Gelirler ve Hatayspor seyircisi izler.

‘20 milyon borç var’

- Takımın ekonomisi nasıl?

Şu anda 20 milyon borcu var. Tabii bunun içinde futbolcu alacakları ve diğer bütün giderler var. Bizim takımın durumu iyi. Açılmayı düşünmüyoruz. Güzel bir tesis yapacağız. Sayın Vali ve milletvekillerinin yardımını bekliyoruz. A takım ve genç takım aynı tesiste çalışacaklar. Sosyal tesislerden, yemekhanelerden birlikte faydalanacaklar. Çocuklarla A takım hep aynı havayı soluyacaklar. Sahalarda yan yana olacak. Herkes birbirini görecek.

‘Maçları izledim’

Hatay Belediye Başkanı ve Hatayspor’un Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş her maçı izlemeye çalıştığının altını çizdi bu sezon. Savaş, “Statta en azından 26-27 maçını izlemişimdir. Gerisini de televizyondan takip etmişimdir. Bütün deplasmanlara neredeyse gittim” ifadelerini kullandı.

‘Turizme büyük katkı olacak’

- Süper Lig Hatay’a neler kazandıracak?

- Her şey kazandıracak. Her gün gündemde olacak. Herkesin gelmek isteyeceği bir deplasman olacak. Doymak ve görmek için de gelecekler. Buradaki kültürel ve tarihi zenginlikleri, yemek kültürünü, doğal güzellikleri de keşfedecekler. Kapalı kutuyu herkes görmek isteyecektir. Zengin bir yapımız var her yönden. Zenginliği insanlar görmek isteyecektir. Onun için turizm anlamında bize çok katkısı olacağını düşünüyoruz. Farkındayız bunun.

‘Üç yıl sonra bizi görün'

- Bu sene için bir hedef koydunuz mu?

- İlk senemizde ortalarda kalmak istiyoruz. Arkadaşlarla konuşmamız o. 3 yıl sonra bizi görün ama...

‘Bize başarı dilemek düşer’

- Selçuk İnan’a bir teklifiniz olmuştu...

- Gökhan Zan aramıştı Selçuk’u. “Eğer oynamak istiyorsan kapımız açık. Gel burada ağabeylik yap” dedik. Teşekkür etti Selçuk. Açıklama da yaptı futbolu bıraktı. Fatih Hoca’nın ekibinde olacak. Bize başarılar dilemek düşer. Hemşehrimiz ama gönlü Galatasaray’da.